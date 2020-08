Nuova fiamma per Ignazio Moser? Ecco chi è

Nuova fiamma per Ignazio Moser. A darne notizia è il settimanale Oggi che parla di nuovo colpo di fulmine per il figlio dell’ex ciclista Francesco, arrivato così all’improvviso e adesso candidato a diventare vero e proprio amore. Chissà se per lo spazio di un’estate o per un tempo molto più duraturo, questo dipenderà da mille fattori a cominciare dalla volontà di resistere a possibili chiari di luna.

Ma andiamo con ordine. Oggi parla innanzitutto di una rottura, senza possibilità di passi indietro o di tentativi di ricucire in extremis, tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Una notizia che ha lasciato di stucco gli appassionati di gossip, che seguivano con particolare attenzione l’andamento della storia tra due divi dell’estate made in Sardegna. Niente da fare: game over.

A rompere l’idillio, secondo i bene informati, sarebbe stata una lite avvenuta in quel di Porto Cervo. Per quale motivo? Che cosa è successo? Divergenza di opinioni? Terzi incomodi spuntati da una parte o dall’altra? Al momento le ipotesi sono tantissime ma di certezze neanche l’ombra. L’unico dato di fatto sembra l’impossibilità di ricucire e la necessità di dirsi addio, forse senza troppi rimpianti.

E in un contesto così confuso, senza punti di riferimento in grado di disegnare una cornice entro la quale determinare eventuali colpe, ecco inserirsi una nuova fiamma per Ignazio Moser. C’è chi è pronto a metterci la mano sul fuoco, il ventottenne è già pronto a voltare pagina seguendo il più classico dei detti, ovvero «il passato è passato». E adesso si accompagnerebbe alla bella Anna Safroncik.

E sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge quanto segue: «È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…». Parole che sembrano essere una vera e propria sentenza.

