Nuova ordinanza del ministro Speranza, i nuovi colori delle Regioni

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza sul colore delle Regioni.

ha firmato una nuova ordinanza sul colore delle Regioni. La Regione Lombardia passa da zona rossa ad arancione dopo la rettifica dei dati.

passa da zona rossa ad arancione dopo la rettifica dei dati. L’elenco delle Regioni e dei loro colori.

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha firmato l’ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona rossa la Regione Lombardia che rientra, quindi, in zona arancione. L’ordinanza ha validitò dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni.

Come si legge nell’atto, la decisione è stata presa «in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia».

Sono 14, così, le Regioni in area arancione. Conferma in area arancione per Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Restano in questa fascia anche: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Con le ultime ordinanze firmate oggi sono, inoltre, entrate in fascia arancione anche la Sardegna e la Lombardia, che prima erano rispettivamente in fascia gialla e rossa.

Le Regioni gialle, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana.

Infine, zona rossa per Provincia Autonoma di Bolzano e Sicilia.

