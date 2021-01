Nutella, sai come si prepara in casa?

Crema spalmabile per eccellenza, la Nutella è una delizia amata da milioni di persone. Nel momento in cui ci si accorge che in casa è finita, ma anche quando si ha intenzione di dare sfogo alla creatività ai fornelli, ci si chiede come prepararla in casa. Nelle prossime righe di questo articolo, vediamo assieme qualche specifica in merito.

Ingredienti

Le quantità che andremo a elencare sono sufficienti per circa 450 grammi di crema.

80 grammi di nocciole tostate

60 grammi circa di zucchero di canna

40 grammi di zucchero semolato

80 grammi circa di burro

100 ml di latte

Svolgimento

Per preparare la Nutella fatta in casa è innanzitutto necessario avere a disposizione un mixer. Si prende questo strumento e si inseriscono i due tipi di zucchero assieme alle nocciole. Lo step successivo prevede il fatto di azionare il mixer, andando avanti fino a quando non si ottiene un composto dalla consistenza cremosa.

Attenzione: l’indicazione data è di massima. Chi vuole una consistenza diversa, infatti, può anche polverizzare meno le nocciole. Archiaviati questi step, ci si concentra sul burro e sul cioccolato, che devono essere sciolti assieme in un pentolino senza dimenticare il latte. Questi ingredienti vanno riscaldati e mescolati assieme, aggiungendo poi la crema preparata con il mixer.

Cosa si fa a questo punto? Si mescola tutto assieme e si fa cuocere la crema per massimo 8 minuti (non meno di 6), facendo attenzione affinché si addensi. La Nutella casalinga va quindi versata in vasetti di vetro sterili, che devono essere chiusi e conservati in frigorifero.

