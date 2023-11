Olio di mandorle: usi e benefici per il viso

L’olio di mandorle è l’olio vegetale più conosciuto e usato nella cosmesi naturale. Grazie alle sue proprietà emollienti, nutrienti e lenitive per la pelle, sia di adulti sia di bambini e neonati, è utilizzato per avere una pelle liscia, morbida e levigata. Scopriamo quali sono tutti i suoi benefici per il viso e perché usarlo potrebbe migliorare notevolmente la tua pelle.

L’olio di mandorle è ottenuto dalla spremitura dei semi di mandorlo a freddo ed è ricco di vitamina E, D e minerali che vanno a lenire la pelle, proteggendola da radiazioni UV e ripristinando la barriera cutanea successivamente ad irritazioni. Viene inserito nei cosmetici per conferire qualità emollienti, idratanti, elasticizzanti, ottime a curare pelli secche, arrossate e infiammate. Ma quali sono, nello specifico, i nutrienti presenti?

Vitamina A : conferisce un effetto rigenerante

: conferisce un effetto rigenerante Vitamina E : ha proprietà antiossidanti e emollienti ed è in grado di prevenire i danni cellulari

: ha proprietà antiossidanti e emollienti ed è in grado di prevenire i danni cellulari Acidi grassi Omega-3 : sono importanti per contrastare l’invecchiamento precoce e proteggersi dai danni del sole

: sono importanti per contrastare l’invecchiamento precoce e proteggersi dai danni del sole Zinco: è un nutriente essenziale per curare l’acne o cicatrici del viso

Ecco svelati i benefici per il viso dell’olio di mandorle

Riduce l’irritazione cutanea

Allevia le infiammazioni della pelle con acne

Rivitalizza la pelle nel caso in cui sia opaca

Ha un’azione antiossidante grazie alla presenza di vitamina E, magnesio, rame e fosforo

Idrata la pelle determinando un effetto dewy skin, luminoso e dall’aspetto bagnato

L’olio di mandorle nel detergente viso permette di creare una formula da strepitose caratteristiche, in grado di unire idratazione e protezione anti-age. Prova ad utilizzare questo prodotto nella tua skin care e di certo non te ne pentirai, i risultati saranno ben evidenti anche dopo poco tempo. Il suo punto forte è l’essere adatto a tutti i tipi di pelle, quindi la sua versatilità verso pelli più o meno idratate, più o meno grasse e anche con cicatrici.