Olive all’ascolana, la ricetta con una sorpresa gustosa

Le olive all’ascolana sono apprezzate e conosciute in tutto il mondo. La ricetta risale all’800 e viene tramandata da generazioni, ecco perché rispettarla alla lettera è così importante. Fondamentale, per ottenere un ottimo risultato, è utilizzare le ascolane tenere (di solito conservate in una salamoia condita con semi di finocchio selvatico ed erbe aromatiche locali). Ma vediamo quali sono gli ingredienti:

Un chilo di olive ascolane tenere;

100 g di polpa di manzo;

Un etto di polpa di maiale;

100 g di pollo;

30 g di mollica di pane;

Mezza cipolla;

Noce moscata q.b.;

80 g di parmigiano reggiano DOP;

Un pizzico di chiodi di garofano il polvere;

La scorza di mezzo limone;

Una carota piccola;

Una costa di sedano, anch’essa piccola;

Un bicchiere di vino bianco;

Tre uova medie;

Sale fino q.b.;

Farina 00 q.b.;

Pangrattato q.b.;

500 ml di olio extravergine di oliva.

Prima di tutto tritiamo le verdure e facciamole rosolare in tre cucchiai di olio evo. Dopodiché tagliamo a dadini i tre tipi di carne e aggiungiamoli al soffritto. Una volta rosolato il tutto, uniamo il vino e lasciamo che evapori a fuoco lento.

Aspettiamo che il composto raffreddi e maciniamolo. Aggiungiamo la polvere di chiodi di garofano, la noce moscata e la scorza grattugiata di mezzo limone, un uovo, il formaggio, la mollica del pane sbriciolata. Impastiamo fino a ottenere un composto morbido, ma compatto. Va lasciato riposate per circa 30 minuti.

Adesso bisogna privare le olive del nocciolo: con un coltellino da cucina a lama liscia, tagliamo l’oliva a spirale, senza spezzarla e partendo dal picciolo. A questo punto vanno riempite con il ripieno ottenuto, facendo in modo che riprendano la forma originaria.

In tre ciotole diverse mettiamo la farina, due uova sbattute e il pangrattato. Passiamo quindi ogni oliva prima nella farina, poi nell’uovo e alla fine nel pangrattato. Finita questa operazione, lasciamo che riposino al fresco per mezz’ora e ripetiamo di nuovo la procedura. Il risultato sarà una frittura croccante.

L’olio in cui cuocerle deve essere rigorosamente evo e bollente. Ruotiamole di quando in quando finché non si ottiene una colorazione uniforme e dorata. Lasciamo che perdano l’olio in eccesso su carta assorbente. Le nostre olive all’ascolana sono pronte, serviamole ancora calde.

