Omicidio Sacchi, Del Grosso intercettato: “Glieli levo tutti e 70”

«Ascoltami, sto con un amico mio che conosci bello fulminato…ma se invece io vengo a prendermi quella cosa che mi hai detto ieri e glieli levo tutti e settanta? Poi ti faccio un bel regalo…».

Al Giornale Radio Rai in esclusiva l’audio dell’intercettazione in cui Valerio del Grosso, il giovane arrestato con l’accusa di aver ucciso Luca Sacchi, parlando con l’amico Marcello De Propris, anche lui in prigione, dice queste parole.

Secondo gli investigatori, la «cosa» cui si riferisce Del Grosso è la pistola che De Propris gli avrebbe poi dato e il riferimento ai 70 è ai settantamila euro che Anastasya avrebbe avuto con sé nello zainetto poi rapinatole mentre quella sera era davanti al pub in zona Colli Albani assieme al fidanzato Luca Sacchi e ad un altro amico di lui, Giovanni Princi, anche lui agli arresti, per una compravendita, poi finita tragicamente, di una ingente quantità di droga.

Intanto, gli avvocati della famiglia Sacchi, Armida Decina e Paolo Salice, hanno dichiarato che «il testimone Munoz riferisce esclusivamente proprie impressioni non indicando alcun elemento concreto da cui poter desumere un eventuale e presunto coinvolgimento di Luca Sacchi nella vicenda. Questa è la terza dichiarazione diversa rilasciata da Munoz. Ciò che emerge, invece, in maniera inequivocabile, è che è stato lui a ritardare l’ingresso di Luca nel pub per via di una sigaretta, senza la quale il giovane Sacchi sarebbe entrato all’interno del locale e quasi certamente non si sarebbe imbattuto in Del Grosso».

Il riferimento è a Domenico Costanzo Marino Munoz, amico del personal trainer di 24 anni, ascoltato come persona informata sui fatti il 6 dicembre scorso a piazzale Clodio dal pm Nadia Plastina.

«Nei giorni scorsi – hanno spiegato ancora i legali della famiglia Sacchi – abbiamo convocato Munoz per essere ascoltato mediante indagini difensive, ma egli ha preferito non presentarsi senza addurre alcuna giustificazione».

