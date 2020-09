Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus in tutto il mondo, sono cambiate tantissime delle nostre abitudini quotidiane. Tra i mutamenti più importanti, rientra senza dubbio il fatto di mettere in econdo piano, si spera per il minor tempo possibile, gli abbracci. Il saluto con il gomito è diventato per molti quotidianità. Secondo l’OMS, però, anche questo nuovo modo di salutarsi potrebbe essere pericoloso.

Meglio la mano sul cuore

Il saluto con il gomito dovrebbe essere sostituito dalla mano sul cuore. Il consiglio, che è stato ripreso da una celebre economista, arriva dai vertici dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Il motivo? Come si può leggere sul profilo Twitter ufficiale di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, con il saluto con il gomito non si rispetta la distanza di sicurezza e si rischia di trasmettere il virus attraverso la pelle.

Attenzione: non si tratta della prima volta che l’OMS avverte in merito ala pericolosità del saluto con il gomito. Già il 7 marzo, in piena pandemia, il Ghebreyesus aveva invitato a prediligere la mano sul cuore per salutare le persone.

