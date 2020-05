Open Arms, Italia Viva evita il processo a Matteo Salvini

Con 13 sì a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto, la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex ministro Matteo Salvini sul caso Open Arms.

Fondamentale la decisione di Italia Viva di non partecipare al voto. In tal senso, il capogruppo IV in Giunta per le autorizzazioni del Senato, Francesco Bonifazi, ha detto: «Iv ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda Open Arms: ci rimettiamo dunque all’aula. Non c’è stata a nostro parere un’istruttoria seria, così come avevamo richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti. La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l’esclusiva riferibilità all’ex Ministro dell’Interno dei fatti contestati».

Anche Alessandra Riccardi, componente della Giunta per le immunitaà del Senato, ha annunciato il voto in dissenso dal gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Contro il processo al leader della Lega si è espresso anche Mario Giarrusso, ex M5s e ora al Misto.

Matteo Salvini, in una diretta su Facebook, ha affermato: «Una buona notizia in periodi di attacchi, la buona notizia è che la Giunta del Senato ha appena detto no all’ennesimo processo a mio carico». «Hanno votato 13 a 7, una senatrice grillina e un ex senatore grillino hanno votato non a mio favore» ma alla decisione di un ministro «condivisa da tutto il governo». «Grazie ai senatori che hanno votato liberamente».

Infine, Francesco Laforgia, senatore di LeU, ha detto: «No renziani. Sulla vicenda Open Arms e il voto su Salvini non manca un’istruttoria seria, come dite voi. Ma la dignità, la vostra».

