Ordina il cibo e riceve a casa una bottiglia con l’urina

Nel Regno Unito un uomo, dopo avere effettuato un ordine di cibo online, ha ricevuto un liquido giallo, dall’aspetto sospetto. Lo riporta Timesnownews. Il liquido, che sembrava essere urina, è arrivato in una bottiglia di plastica della Coca-Cola.

Oliver McManus ha ricevuto la bottiglia piena di urina all’interno di un menù ordinato su HelloFresh. L’uomo su Twitter ha pubblicato una foto della bottiglia piena di liquido e ha scritto: «Ehi HelloFreshUK: perché ho ricevuto la pipì imbottigliata di qualcuno come parte del mio ordine? Attendo con ansia la tua risposta».

Quando un utente ha suggerito che la bottiglia fosse piena di succo di mela, Oliver ha risposto che si è offerto di restituire la bottiglia a HelloFresh: «Datemi un indirizzo, così ve la manderò nel caso siate scettici».

HelloFresh, però, non dà bevande con i suoi kit di pasti. Alcuni hanno, quindi, ipotizzato che la bottiglia sia stata lasciata per sbaglio nel pacco da un magazziniere o da un corriere, magari per risparmiare tempo così da non andare in bagno. Oliver ha creduto che fosse un errore di consegna e ha aggiunto:«”la scatola non era sigillata correttamente e la bottiglia era adagiata sulla parte superiore». HelloFresh ha replicato così: «Ci mancano le parole per descrivere quanto siamo dispiaciuti per quanto successo».

Oliver ha dichiarato a The Independent: «L’ultima cosa che vorrei è che qualcuno venga licenziato o finisca nei guai a causa di questo incidente. È un peccato che sia accaduto ma sono sicuro che solleva alcune domande sulle condizioni di lavoro nel Regno Unito».

L’azienda, oltre alle scuse, ha comunicato che sta indagando sull’incidente.

