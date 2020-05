Ordina il primo caffè del lockdown al bar e lascia 50 euro: “Tieni pure il resto”

Oggi, lunedì 18 maggio, è il primo giorno della ripartenza dopo la lunga fase di lockdown per l’emergenza coronavirus.

Ebbene, a Marsala, in provincia di Trapani, in Sicilia, è accaduto stamattina un bellissimo gesto: un uomo, un cliente abituale del bar Moon di via Roma, ha ordinato un caffé (dal costo di un euro) e poi ha consegnato una banconota di 50 euro alla cassiera ma senza volere il resto.

Ne dà notizia TP24.it.

Alla cassiera, di nome Stefania, l’uomo ha detto: «Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani».

Un bellissimo gesto di solidarietà in un momento così difficile per l’economia nazionale, soprattutto per quelle attività che ancora per molti mesi risentiranno della crisi economica conseguente alla pandemia, in primis quello della ristorazione.

