Orietta Berti positiva al Covid-19: “Una doccia fredda”

Orietta Berti è positiva al Covid. A comunicare la notizia è stata la cantante stessa, amatissima dal pubblico, è stata la cantante stessa attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Orietta Berti, il post social

Nel corso del pomeriggio di domenica 29 novembre 2020, Orietta Berti ha ufficializzato su Facebook la posività al Coronavirus.

La cantante ha rassicurato i suoi numerosi fan, affermando di essere a casa e sotto controllo medico. Raggiunta da Il Resto del Carlino al telefono, Orietta Berti ha definito la scoperta della positività “Una docca fredda”.

Sia io che la mia famiglia, ci siamo barricati in casa e siamo sotto controllo medico. Non so come sia accaduto, sono sempre stata attentissima a rispettare tutti i protocolli. Ho sempre indossato la mascherina e tenuto le distanze che occorrono. Avevo fatto tamponi e sierologici.

Queste alcune delle parole della cantante emiliana, che ha ricordato come il lavoro, che in questo periodo la sta portando nelle case di tantissimi italiani con Name That Tune, le abbia dato la forza per andare avanti, sempre con tutte le precauzioni del caso.

