Oroscopo di oggi, lunedì 29 marzo 2021

L’oroscopo del giorno, martedì 29 marzo 2021. Cosa dicono le stelle.

Ariete (21/3 – 20/4). Gli alti e i bassi sul piano economico sono qualcosa di comune: sii paziente e non disperare. Sii lucido e cogli le opportunità che ti si presentano. Le cose stanno sempre al loro posto, il punto è riuscire a raggiungerle.

Toro (21/4 – 21/5). La giornata sarà bastevole per chiarire alcune cose lavorative. Ricorda che sei tu a costruire la tua storia. Sei tu l’artefice definitivo del primitivo schizzo che l’Universo ti dà.

Gemelli (22/5 – 21/6). Oggi potresti avere un incontro casuale con una persona di potere. Non lasciarti scappare quest’opportunità. L’audacia, comunque, dipende dalla sicurezza che abbiamo rispetto ai nostri progetti.

Cancro (22/6 – 23/7). Oggi potresti avere un’opportunità per mettere ordine nelle cose personali. Se ti senti stanco, ascolta te stesso. Inoltre, c’è una nuova possibilità con una rinnovata relazione affettiva. Il senso di colpa, poi, non è l’opzione migliore per risolvere qualsiasi cosa ma le peggiora soltanto. Valorizza il potere della parola.

Leone (24/7 – 23/8). Una chiamata interromperà la tua agenda. L’entusiasmo per lo svolgimento di quella nuova riunione sarà più forte degli impegni presi. Potresti avere una realizzazione professionale che è meritata. A volte dovresti lasciarti trasportare dall’entusiasmo finché non ci sono ragioni di forza maggiore da rispettare.

Vergine (24/8 – 23/9). Un avvertimento arriva nel momento in cui stai affrontando le tue vicende finanziarie da un altro punto di vista. La situazione con il tuo partner dovrebbe avere una veloce risoluzione.

Bilancia (24-9 – 22/10). Un’osservazione suggestiva ti farà cambiare il tuo punto di vista sulle persone che lavorano con te. Stai attento e fidati. Ci sarà sempre qualcuno che non è quello che ti aspetti e che non dovrebbe cambiare la tua buona volontà.

Scorpione (23/10 – 22/11). La chiave di un progetto sarà nelle tue mani. Sarà richiesta la tua capacità: non escluderti questa possibilità. Non decretare la fine di una relazione in maniera impulsiva, aspetta di vedere cosa provi davvero con l’introspezione.

Sagittario (23/11 – 22/12). I veri colleghi mostrano affetto e sostegno. Potrebbe emergere una nuova gestione nel settore delle attività. Potrebbe arrivare anche un nuovo amore. Sii sicuro di quello che sei, sempre. È necessario riconciliarsi con se stessi.

Capricorno (23/12 – 20/1). Una distrazione può essere fatale economicamente: guarda i movimenti delle tue finanze. Valorizza le buone intenzioni di coloro che ti circondano.

Acquario (21/1 – 19/2). Le prospettive di crescita sul posto di lavoro sono buone. Considera una nuova offerta perché sarà molto allettante. Se non provochi l’approccio necessario, percepirai solo il silenzio. È l’ora di giocare e metti da parte l’orgoglio.

Pesci (20/2 – 20/3). Ogni scenario che vivrai in questo giorno cruciale. Le sfide e il senso di solitudine non dovrebbero compromettere la chiarezza per le decisioni che dovrai prendere. Sulla base delle risposte che riceverai a livello emotivo, preparerai il terreno da seguire. Metti le emozioni da un lato e il vero amore dall’altro.