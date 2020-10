Oroscopo e viaggi, le mete italiane per ogni segno

Voglia di un viaggio in Italia alla scoperta di nuove mete? La soluzione potrebbe trovarsi in un connubio un po’ insolito, quello tra oroscopo e viaggi, ma molto interessante.

Sapete che ogni segno ha la sua meta perfetta? Ce lo hanno fatto sapere i colleghi di radiomontecarlo.net che hanno fatto un approfondimento sulla materia. Chi cerca lo spunto per dei viaggi di gruppo organizzati in Italia potrebbe trovare la soluzione nel proprio segno zodiacale e in una delle esperienze proposte da Tramundi, un tour operator italiano che conosce bene il nostro paese e le esigenze dei viaggiatori.

Ci sono viaggi per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutti i segni zodiacali. Ad esempio, un Ariete dovrebbe scegliere il tour in Trentino: avventura sulle Dolomiti. Sei giorni da passare immersi tra la natura, facendo hiking e trekking ma anche godendosi il relax che solo una zona come questa può dare. L’ideale per il segno in questione.

Il Toro dovrebbe scegliere la Basilicata e anche per lui c’è il viaggio perfetto. Tra Matera e i trulli pugliesi vengono offerti 6 giorni alla scoperta di paesaggi unici, architettura e un’accoglienza indimenticabile.

Per il Gemelli si consiglia la Liguria mentre per il Leone si consiglia la Sicilia. Per chi vuole fare un viaggio organizzato in questa regione c’è l’imbarazzo della scelta. Si ha la possibilità di fare un coast to coast della Sicilia ma anche quella di organizzare un tour privato delle Egadi e molto altro ancora.

La Toscana è la meta perfetta per la Bilancia e anche qui si può scegliere un tour per scoprire la Toscana più autentica o, in alternativa, andare dalle colline al mare con un tour che arriva fino alle Cinque Terre passando per tutta la regione.

Il Sagittario dovrebbe scegliere la Puglia, magari con un tour del Salento che è una delle zone più amate di tutta la regione. La Valle d’Aosta, invece, è la meta giusta per il segno dell’Acquario. Qui sarà possibile prendere parte allo Ski Safari di 8 giorni che prevede tanto sport, tanto divertimento ma anche relax.

Le Marche sono la meta ideale per il Capricorno, un segno che ama rilassarsi ma non troppo. Per il segno dei Pesci è consigliata la Calabria, regione tutta da scoprire con un occhio di riguardo alla buona cucina che tanto è amata dai pesciolini. La Sardegna, invece, è consigliata per lo Scorpione che ama i paradisi terrestri, anche a due passi da casa e di sicuro in questa regione ce ne sono diversi da visitare.