Orso rincorrere un pedone in città e si schianta contro un autobus (VIDEO)

Un video è apparso sui social network in cui un orso corre lungo il marciapiede dietro a un uomo che, spaventato, attraversa la strada.

L’animale purtroppo, però, per seguirlo, si schianta contro un autobus che sopraggiunge in quel momento. L’incidente è accaduto per le strade di Nizhnevartovsk, in Russia.

La polizia e i servizi di emergenza sono stati immediatamente inviati sul posto. Anche il proprietario dell’orso, un imprenditore locale, è giunto sul sito. L’orso è stato catturato, nessuno è rimasto ferito. L’animale era scappato dalla gabbia di un albergo. Secondo la stampa locale, l’orso è stato ferito ma è sopravvissuto allo schianto con l’autobus.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, non è chiaro se l’orso abbia seguito il suo istinto di gioco o il suo istinto di caccia.

Ecco il video:

