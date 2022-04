Oscar 2022, Will Smith schiaffeggia Chris Rock e poi si scusa (VIDEO)

Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock agli Academy Awards 2022 dopo che il comico ha fatto una battuta su Jada Pinkett Smith mentre introduceva il premio per i documentari.

Will Smith si è precipitato sul palco e ha colpito Rock dopo che il comico ha fatto una battuta sulla moglie dell’altro, affetta da alopecia : “Ti stai preparando a Soldato Jane 2”, facendo ironia (pessima) sulla sua testa rasata.

“Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”, gli ha intimato l’attore, prima di tirargli un pugno in diretta tv che ha lasciato di stucco tutti i presenti.

Come racconta il Los Angeles Times “Will Smith mi ha appena preso a schiaffi”, ha detto uno sbalordito Rock. Poco dopo l’incidente, Smith ha ritirato il premio come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in King Richard in cui Smith ha interpretato il padre delle superstar del tennis Venus e Serena Williams. Nel corso della cerimonia di assegnazione degli Oscar tra le lacrime, Smith si è poi scusato con l’accademia (“L’amore mi fa fare cose folli”) e i suoi colleghi candidati, ma non con Rock.

VIDEO:

“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che sia inciampato mi addolora”.

Così in un tweet Gabriele Muccino ha commentato l’episodio avvenuto nella notte degli Oscar. Muccino conosce bene Smith, e lo ha diretto in La ricerca della felicità e Sette anime.

Infine, la reazione su Twitter dell’Academy Awards: “L’Academy non tollera la violenza in qualsiasi forma”.

LEGGI ANCHE: Fedez ha un tumore al pancreas, la reazione di Chiara Ferragni.