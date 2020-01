Pago: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram

Se la musica in Italia fosse una cosa seria, uno come Pago non dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip ma al Festival di Sanremo. Ma la vita a volte è ingiusta e talvolta chi ne è protagonista non fa molto per cambiare il destino.

Pago (pseudonimo di Pacifico Settembre) è nato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena, il 30 agosto 1971 e come tutti gli isolani che hanno il sogno della musica, raggiunge il ‘continente’ da giovane per vivere prima a Napoli e poi a Milano.

Nel 2005 il successo con Parlo di te, che diventa il brano ‘tormentone’ dell’estate anche grazie al Festivalbar, trasmissione musicale cult di Mediaset:

Arriva così nel 2006 il primo talent, ovvero Musica farm condotto da Simona Ventura. Continua così negli anni una carriera a successi alterni dove, però, trova inizialmente l’amore di Miriana Trevisan, con cui poi si separa.

Nel 2019 Pago ha partecipatp a un nuovo talent ma poco c’entra la musica. Stiamo parlando di Temptation Island, che però porta alla sua crisi sentimentale con Serena Enardu, la sua compagna. Della sua partecipazione al programma di Alfonso Signorini ha detto nel corso di Verissimo, il programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin: «Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere», ha detto alla padrona di casa.

Alla Toffanin ha raccontato anche di avere avuto in passato una vita non semplice: «A Parigi ho fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa. Dormivo dove capitava, per strada o in stazione. Poi un giorno mi sono innamorato di Milano e anche qui dormivo un giorno in una pensione o in strada, qualche amico mi dava la macchina e dormivo lì. Nella vita ho sofferto tantissimo, ma la sofferenza mi ha dato la forza per andare avanti».

Pago è su Instagram, con un patrimonio non secondario di 228 mila follower: www.instagram.com/pagoufficiale.

