Palermo, imprenditore riprende mafioso durante la richiesta del pizzo (VIDEO)

«Cosa Nostra prova sempre ad imporsi sul territorio. Ma ha anche timore. Per questo chiedono il ‘pizzo’ a commercianti e imprese fidelizzate, che in passato hanno già pagato e non hanno denunciato. Il dato positivo è che ci sono state le denunce. Su 22 episodi estorsivi, 16 tentati e 6 consumati, abbiamo registrato 14 denunce».

Così il maggiore Salvatore Di Gesare, comandante del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, a proposito del fermo nei confronti di 20 soggetti accusati di appartenere alla famiglia mafiosa di Borgo Vecchio.

Un imprenditore edile, a maggio di quest’anno, era anche riuscito – si legge nel fermo – a videoregistrare una richiesta di pizzo, proveniente da Salvatore Guarino, e aveva denunciato poi il tutto ai carabinieri, consegnando anche i supporti video e audio.

Eccola, la conversazione registrata e trascritta in cui l’imprenditore rifiuta ogni richiesta.

Guarino : “un pensierino che noi altri qua facciamo la festa qua ogni anno duemila euro”;

: “un pensierino che noi altri qua facciamo la festa qua ogni anno duemila euro”; Imprenditore : “cosa deve fare? Non ho capito!”;

: “cosa deve fare? Non ho capito!”; Guarino : “non ha mai avuto problemi di questo genere, lei di dov’è?”;

: “non ha mai avuto problemi di questo genere, lei di dov’è?”; Imprenditore: “cosa mi sta chiedendo”;

Guarino: “io non gli sto domandando niente prendi una carta di cinquecento euro e me la fai avere per la festa tu stai bello tranquillo”;

Imprenditore: “ho capito”;

Guarino: “e nessuno ti disturba”

Imprenditore: “cioè questo si chiama pizzo”;

Guarino: “no no”

Imprenditore: “no! Non si chiama pizzo!”;

Guarino: “se era pizzo gli domandavo la percentuale del lavoro”;

Imprenditore: “questa lista questi magari posso io ce l’ho uno che mi dà i soldi per pagare però glielo faccio vedere vede vede questo si chiama Falcone e Borsellino”;

Guarino: “e cosa cambia perché”;

Imprenditore: “chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta”;

Guarino: “si giusto! Ma morale della favola qual è?”;

Imprenditore: “che lei questo se lo questi sono tutti vittime della Mafia e questa è Mafia”;

Guarino: “nooo!!”;

Imprenditore: “dovrebbe pure dimostrare minimamente mortificato per quello che mi sta chiedendo”;

Guarino: “nooo va be’!”;

Imprenditore: “questo se lo conservi”;

Guarino: “no no”;

Imprenditore: “se lo tenga se lo tenga queste sono tutte vittime della Mafia se lo tenga lei che deve studiare si vergogni di chiedere il pizzo…”;

Guarino: “io non sto chiedendo il pizzo”;

Imprenditore: “no! e che cosa mi ha domandato ora!?”;

Guarino: “gli ho detto io per la festivitò”;

Imprenditore: “per la festa sì! gliela faccio vedere io la festa”.

