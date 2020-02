Pamela Anderson, il suo matrimonio con Peters è già finito

Sembrava fosse amore, invece… era un matrimonio lampo! Non sono passate neppure due settimane dai fiori d’arancio tra Pamela Anderson e Jon Peters e già è ufficiale la fine della “favola”.

Convolati a nozze lo scorso 20 gennaio riprendendo le fila di una relazione nata 30 anni prima e successivamente naufragata (nel frattempo, la Anderson è andata a nozze diverse volte di cui due con lo stesso uomo, ossia Rick Solomon), l’attrice icona erotica di tantissimi fan di Baywatch e il produttore, classe 1945 e suo quarto marito, si sono già detti addio.

Il brevissimo matrimonio

Le cose sembravano andare per il meglio tra la Anderson e il produttore di alcuni successi cinematografici internazionali. L’attrice statunitense, classe 1967, una settimana fa pubblicava sul suo profilo Instagram un post romantico corredato dall’hashtag #honeymoon.

La ex bagnina di Baywatch, nota al mondo soprattutto per le sue forme esplosive, poco dopo le nozze era stata descritta dal neo marito come una donna che deve ancora mostrate il suo potenziale come artista. Peters – che prima di diventare uno dei produttori più potenti di Hollywood ha esordito come comparsa nel kolossal storico I Dieci Comandamenti – nel corso di un’intervista, aveva inoltre specificato di aver aspettato per 30 anni la bionda attrice.

Pochi giorni fa, lei ha dichiarato al tabloid Hollywood Report che con il neo marito sono intenzionati a prendersi del tempo per capire quello che vogliono dalla vita e come coppia. Per essere precisi, ricordiamo che Pamela Anderson ha rivelato che lei e Peters hanno intenzione di rimandare la formalizzazione del certificato di matrimonio.

Le quinte nozze della Anderson – che ha detto sì per la prima volta nel 1995 con il batterista Tommy Lee, padre dei suoi due figli – vanno ad arricchire l’elenco dei matrimoni più brevi dello showbiz. Tra questi è possibile citare senza dubbio le nozze di Britney Spears e Jason Alexander, che hanno fatto passare ben 55 ore dal sì all’addio.