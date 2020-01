Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: ecco con chi

La bagnina di Baywatch si è sposata… per la quinta volta! Pamela Anderson, che spegnerà 53 candeline il prossimo luglio, l’altro ieri ha detto sì a Jon Peters. Si tratta del suo quinto matrimonio. L’attrice statunitense, che è stata immortalata anche su Playboy e che ha fatto sognare milioni di persone con il costume intero rosso nella celebre serie americana, è andata a nozze per la prima volta nel 1995 con Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe.

Nel 2006, a 8 anni dal divorzio da Lee, ha sposato Kid Rock, al quale ha detto addio dopo tre mesi dalle nozze. I due successivi matrimoni sono stati con il produttore cinematografico Rick Salomon, con il quale ha chiuso definitivamente nel 2015. Il 20 gennaio 2020, come sopra ricordato, è arrivato il matrimonio con Peters, celebrato in forma privata a Malibu.

Un ritorno di fiamma

Il matrimonio, che è stato reso noto al magazine People dall’addetto stampa dell’attrice Matthew Berritt, è il risultato di un ritorno di fiamma molto particolare. La Anderson e Peters hanno infatti avuto una relazione di breve durata 30 anni fa.

Nei decenni successivi ciascuno ha preso strade diverse. Come è chiaro, adesso si sono ritrovati. Berritt ha dichiarato ai giornalisti di People che i due sono “molto innamorati”. L’addetto stampa dell’attrice, nota per il suo impegno animalista e per quello a favore della ricerca sull’Aids, è stato abbastanza parco di dettagli.

A quanto pare, però, Pamela Anderson e Jon Peters hanno ripreso a frequentarsi da poco e, senza far trapelare nulla al grande pubblico fino a un paio di giorni fa, hanno deciso di riprendere in mano il “discorso” lasciato in sospeso 30 anni fa.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura: “Mi sposo con Giovanni Terzi: è una quercia”.

Chi è il quarto marito di Pamela Anderson

Jon Peters, quarto marito di Pamela Anderson, è un produttore cinematografico statunitense. Nato il 2 giugno 1945, ha esordito nel mondo del cinema come comparsa nel kolossal I Dieci Comandamenti. Ex fidanzato di Barbra Streisand – i due hanno avuto una lunga relazione negli anni ’70 – è stato produttore esecutivo di pellicole come Superman Returns.

Parlando della sua neo moglie alla rivista Hollywood Reporter, ha specificato che avrebbe potuto scegliere una donna più giovane ma che per 35 anni ha voluto solo lei. Ha altresì detto che, a suo avviso, la Anderson non ha ancora espresso il suo pieno potenziale come artista e che è una donna che lo rende “selvaggio, in senso buono”.

Anche l’attrice ha parlato di questa nuova parentesi della sua vita, specificando che si amano senza condizioni e rivelando che Peters “è sempre stato lì, non mi ha mai delusa”.

LEGGI ANCHE: Avere un figlio da un cugino di primo grado comporta rischi?