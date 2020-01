Scontro tra titani della televisione e del mondo dello spettacolo. Barbara D’Urso da un lato, Pamela Prati dall’altro. La conduttrice dei migliori programmi di gossip contro la donna pettegolezzo dell’anno di grazia 2019.

A fare partire la guerra la Barbarella nazionale che senza troppa cura nel corso dell’ultima puntata di giovedì scorso a Verissimo ha detto a Silvia Toffanin: «Pamela Prati è venuta da me, ha preso e se n’è andata – ha detto la conduttrice di Domenica live e Non è la D’Urso – poi è venuta da te e l’unica confessione vera che lei ha fatto l’ha fatta da te. Quindi, l’ha fatta sotto questa testata giornalistica, che le piaccia o no. Poi adesso mi fa molto ridere perché una volta che abbiamo deciso tutti di chiudere questa cosa, leggo dappertutto che ci sono locandine di Pamela Prati che fa delle serate. E su queste locandine c’è il logo di Live con scritto ‘Direttamente dal salotto di Barbara d’Urso’. Quindi è bizzarro: prima no, adesso ti fa comodo!».

Tutti i torti non li ha. Ma la Prati, che alla fine di tutto il suo caso sta facendo un business, ha replicato in punta di social.

In tre stories separate la Prati ha detto: «Non ho mai fatto alcuna serata utilizzando il logo di Live Non è la d’Urso. È vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live… Ma non è mai stata da me autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura».

E poi: «Per me è offensivo essere associata a un programma che sfrutta le persone e le situazioni – ha aggiunto la Prati, criticando la trasmissione di Barbara D’Urso -, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa».

E a concludere: «Live Non è la D’Urso ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record ovviamente mai più fatti, il nome di Pamela Prati non ha mai fatto serate e mai lo farebbe utilizzando un nome da cui tiene ampiamente le distanze. Non ritengo che essere accostata a quel programma mi dia pregio, anzi e non ho nulla a che vedere con lo stesso».

E la guerra continua.

