Pamela Prati: le polemiche sul cachet a Domenica In

A poco più di un anno dall’intervista che ha dato il via al Caltagirone-gate, Pamela Prati è tornata domenica scorsa nello studio di Mara Venier. La showgirl, classe 1958, ha ripercorso con la conduttrice veneta alcune delle tappe più importanti della sua carriera, con un ovvio focus sul Bagaglino e sul rapporto con Pingitore, di cui è stato proiettato un videomessaggio.

L’intervista ha ovviamente trattato anche le varie tappe del caso Caltagirone, dalla chiacchierata di marzo 2019 con la Venier fino al momento in cui, a suo dire, la Prati si è resa conto di essere stata ingannata da quello che lei stessa ha definito ‘un sistema’.

La sua partecipazione a Domenica In, attesissima da tanti, è stata al centro di diverse critiche. Il motivo? Il presunto cachet della showgirl. Il popolo del web è insorto contro la padrona di casa del salotto domenicale di Rai Uno, parlando di immoralità in un momento così difficile per il Paese.

Il chiarimento di Mara Venier

Le lamentele per la presenza della Prati nel salotto di Domenica In sono state riportate soprattutto sotto il post che, domenica scorsa, Mara Venier ha pubblicato durante l’intervista con Achille Lauro, in collegamento da casa sua (la dirigenza Rai ha dato la possibilità alla conduttrice di avere un singolo ospite in studio a puntata).

Mara Venier, molto attaccata a Lauro e abituata a farsi selfie con lui a ogni ospitata, non ha abbandonato questa abitudine e, al posto della foto con il cantante, ha scelto di riprendere e postare su Instagram alcuni secondi dell’intervista. Sotto questo post, come già detto sono partiti i commenti contro l’ospitata della Prati.

Ti prego per il rispetto che hai per gli italiani,sopratutto nella situazione attuale, non invitare più la Prati sopratutto se pagata!credo sia irrispettoso.Grazie e perdonami 😘

Queste le parole da cui è partito tutto e alle quali la Venier ha replicato specificando che la Prati non è stata pagata. A nulla è valsa la sua risposta. I commenti negativi sono andati avanti, concentrandosi sul ‘finto pianto’ della showgirl.

