Pamela Prati ha recentemente affermato di voler querelare una delle inquiline della Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti, recentemente entrata nel loft.

Cecilia Capriotti, “La Prati e un caso clinico”: e la showgirl querela

Durante una conversazione con Tommaso Zorzi, tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione del GF Vip, la Capriotti ha ricordato l’incontro con la splendida soubrette sarda a un evento a Napoli, definendola “un caso clinico”.

La Prati non è certo rimasta in silenzio davanti a queste parole, e ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram come accompagnamento a una foto che la vede assieme a Zorzi.

LEGGI ANCHE: Giucas Casella ipnotizza Cecilia Capriotti: ecco come è andata

Sono fiduciosa e sono sicura che il tempo mi darà ragione, ma vorrei solo capire perché queste due persone si sentono fighe nel dire che mi hanno salutato perché dovevano, che ero messa da parte da tutti in quella manifestazione, e altre cose non vere che tra l’altro sono perseguibili dalla legge.

Essere personaggi forti sui social e avere tanti follower non corrisponde sicuramente ne ad essere artisti ne da loro la possibilità di trattarmi in questa maniera.

Queste alcune delle parole della Prati che, in un contenuto precedente, ha affermato di essere intenzionata a querelare la showgirl e attrice, fidanzata con Gianluca Mobilia e madre della piccola Maria Isabelle, nata nel 2016.

E Tommaso Zorzi? Sempre tramite le Stories di Instagram, la Prati ha affermato di non averlo querelato, di stimarlo e di considerarlo tra i suoi concorrenti preferiti.

LEGGI ANCHE: Chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo?