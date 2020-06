Panini con gocce di cioccolato, la ricetta per una merenda golosa

I panini con gocce di cioccolato sono dei dolci semplici, ma davvero gustosi: perfetti per concedersi una colazione diversa oppure per la merenda di piccoli e adulti, in questo caso l’età anagrafica non conta.

Essendo questa una preparazione casalinga, si tratta sicuramente di uno spuntino più genuino di quello fatto con le merendine del supermercato. L’impasto, infatti, è realizzato con poco burro e yogurt bianco. Inoltre, il che non guasta, non necessita di tempi di lievitazione lunghi. Ma vediamo dosi e ingredienti per circa 15 panini:

130 g di zucchero semolato;

80 g di burro;

300 g di yogurt bianco;

Altrettanti di farina 00;

50 g di fecola di patate;

16 g di lievito per dolci;

120 g di gocce di cioccolato.

Prima di tutto versiamo lo zucchero semolato in un recipiente abbastanza grande, dopodiché incorporiamo il burro ammorbidito e lavoriamoli con l’aiuto delle fruste elettriche fino a quando no otterremo una consistenza cremosa.

A questo punto, aggiungiamo lo yogurt bianco e amalgamiamo il tutto. Successivamente incorporiamo la farina 00, la fecola di patate e il lievito per dolci precedentemente setacciati. Continuiamo con una spatola, perché la consistenza sarà troppo corposa per le fruste.

Per ultime aggiungiamo le gocce di cioccolato e continuiamo a mescolare in modo tale che si distribuiscano in maniera uniforme. Adesso è il momento di sporcarci le mani, letteralmente. Prendiamo poco impasto alla volta e, con le mani leggermente bagnate, realizziamo delle palline. A questo punto disponiamole su una teglia rivestita con uno strato di carta da forno.

Non dimentichiamo che lieviteranno durante la cottura, dunque lasciamo un po’ di spazio tra un panino e l’altro. Cuociamo in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti e i nostri panini con gocce di cioccolato sono pronti.