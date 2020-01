Paola Barale dalla D’Urso contro tutto e tutti

(VS) Foto nude in prima serata su Canale 5? E che problema c’è? Ormai appare una ipocrisia bella e buona che quando si getta in pasto su argomenti sessuali una donna nelle reti Mediaset è informazione, mentre nelle reti Rai è sessismo.

È successo ancora una volta nel corso dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso, con protagonista Paola Barale che, superati i 50 anni, resta sempre un belvedere per gli occhi. D’altra parte ore e ore passate in palestra, lo documenta il suo profilo Instagram che punta ai 600 mila follower e dove sembra sempre divertirsi.

Anzitutto ha parlato dei suoi ex storici, ovvero Gianni Sperti, con cui è stata sposata dal 1998 al 2002 e poi Raz Degan, amato fino al 2015. «Ho una grandissima caratteristica . ha detto Paola – non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno veramente fatto del male. Quelle persone che ho visto nei filmati, ovvero Sperti e Degan, sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere di parlare di queste persone».

E ancora: «Io non ho detto che il matrimonio con Gianni Sperti è finito perché lui voleva figli e io no. Hanno riportato una cosa che non ho detto. Avevo detto che ai tempi del matrimonio, il mio ex marito, più volte, aveva dimostrato l’interesse e il piacere di avere un figlio. Siccome ero io il capofamiglia, portavo avanti tutti io e lavoravo sempre e solo io, non avevo vicino forse una persona che mi dava una garanzia di cui avevo bisogno per avere un figlio. Un figlio si fa in due e deve nascere quando ci sono tutte le situazioni giuste per poterlo fare. Ci siamo lasciati dopo un po’, molto probabilmente queste situazioni non c’erano. Un bambino deve nascere nel miglior modo possibile». Insomma, chi portava i pantaloni in famiglia era Paola.

Poi è scattato il Paola contro Paolo, ovvero Brosio, che l’ha criticata per la sua scelta di non fare figli: «Bisogna cominciare a pensare che una donna non si realizza solo facendo figli. I figli sono una cosa meravigliosa, io amo i bambini. Però fare figli è un atto di grande responsabilità».

Poi ha parlato di Alfonso Signorini, e della volta che le sue foto senza veli – andate in onda – finirono su Chi: «Fu mancanza di rispetto. Sono entrati in una proprietà privata, credo con un drone. Era impossibile fotografarmi con un teleobiettivo. Vorrei capire perché ho perso la causa. Io non ho paragonato il mio caso con quello di Salvo, credo però che se si pretende rispetto ed educazione dobbiamo dare tutti il buon esempio, soprattutto chi ha il potere della comunicazione in mano».

Sul perché non lavora in tv ha poi detto: «Me lo chiedo pure io. Ho sempre voglia di fare televisione. Ho portato anche in tv format fatti da me, che avevano le carte in regola per avere successo. Ma non sono piaciuti».

