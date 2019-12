Paola Caruso e Moreno Merlo: continua lo scontro tra i due

In queste pagine lo abbiamo scritto spesso: «La tv non è la verità». Ergo, in genere, tutto quello che vediamo è pensato, studiato e messo su carta da dei bravi autori prima di essere messo in onda. E anche quando si raccontano casi familiari, con litigi inclusi, spesso tra lui e lei è pesato quello che bisogna dirsi o meno.

Dovrebbe essere la stessa storia tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Chi?, direbbero i meno legati al gossip televisivo. Urge spiegazione e, riassumendo molto, i due sono ex fidanzati vip conosciutisi in televisione e che, come accade in alcune storie d’amore, non hanno retto all’onda mediatica. Ma siccome riescono a essere avvincenti e fanno ascolti, la tv li accoglie volentieri. Forse perché in ogni coppia italiana c’è un po’ di loro che, non sveliamo nulla se lo anticipiamo, prima o poi torneranno insieme.

Ma limitiamoci all’oggi e alla cosa più rilevante del momento di questo rapporti a due – a distanza – totalmente mediatico, televisivo e di paternità Mediaset.

Paola Caruso e Moreno Merlo: i due, ospiti da settimane nei salotti di Barbara d’Urso, dopo una serie di accuse reciproche si trovano nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso per quella che la stessa conduttrice sperava potesse essere un’occasione di riappacificazione.

Così non è stato, perché i due hanno ripreso ad aggredirsi verbalmente appena si sono visti. «Io non ti ho mai alzato le mani, ti ho respinto fuori dalla mia macchina» parte subito Paola Caruso ma Moreno sbotta: «Tu sei un’attrice, capitano tutte a te, ma poverina! Sei famosa per raccontare i cazzi tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare».

E ancora: «Nella tua vita non hai mai lavorato – continua lui -. Hai fatto il regalo a Barbara per Natale? È l’unica che ti dà lo stipendio». Paola ribatte furiosa: «Io faccio televisione da quindici anni! Tu sei uno sfigato, fai schifo. E non toccare mio figlio, straccione pezzente».

Ma cosa è accaduto? La Caruso è mamma del piccolo Michelino, nato lo scorso marzo dalla relazione con Francesco Caserta. Archiviata la storia con il papà del bimbo, Paola sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Moreno. La showgirl aveva ufficializzato la storia a settembre e il ragazzo era diventato una presenza costante della sua famiglia. La Caruso era sicura che fosse l’uomo giusto e lo aveva anche voluto in prima fila al battesimo del figlio.

Qualcosa, però, non ha funzionato. La showgirl ha infatti accusato Moreno di averla utilizzata solo per soldi e visibilità, mentre lui ha mostrato un referto medico che proverebbe le violenze da parte della Caruso.

Speriamo che il Natale porti loro buoni consigli.

