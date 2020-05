Paola Caruso: “Non lavoro da 3 mesi e ho paura per mio figlio”

Paola Caruso, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato le difficoltà che sta affrontando in questo momento. La ex bonas di Avanti un Altro, mamma del piccolo Michele, ha rivelato di non lavorare da tre mesi e di essere preoccupata per il futuro del figlio.

“Non so quando potrò tornare a lavorare”

“Non so quando potrò tornare a lavorare… di noi artisti non si preoccupa nessuno”: queste le parole della showgirl 35enne, che ha sottolineato come, a causa del Coronavirus, la sua vita lavorativa sia stata stoppata.

La bionda calabrese, che nei mesi pre quarantena è stata più volte ospite di Barbara D’Urso per via dei contrasti con l’ex Moreno Merlo, ha specificato che, a suo avviso, i professionisti dello spettacolo vengono visti come una classe privilegiata.

“Bisognerebbe ricordarsi che, oltre a chi compare in video, dietro le quinte ci sono centinaia di persone che lavorano”: nell’intervista rilasciata al celebre settimanale, la Caruso ha posto l’accento sulla quotidianità professionale delle maestranze dei programmi televisivi che, come ha giustamente sottolineato, sono fondamentali per la messa in onda dei programmi.

Il primo compleanno di Michele

Paola Caruso ha parlato anche di un altro aspetto doloroso della sua quotidianità. Quale di preciso? Il primo compleanno del figlio Michele, che è stato festeggiato senza le nonne (la madre adottiva della Caruso e quella naturale, conosciuta nello studio di Barbara D’Urso). La ex bonas ha definito quest’assenza una ferita al cuore e ha affermato di aver deciso, per senso di responsabilità, di non raggiungere le sue due mamme in Calabria.

Queste affermazioni l’hanno resa bersaglio delle critiche social da parte di utenti che hanno giudicato eccessivo il fatto di definirsi artista. Altri, invece, hanno puntato il dito su un post social in cui si vede Michelino con una mascherina in faccia, facendo presente che per i bambini così piccoli indossarla espone a un rischio di soffocamento.

