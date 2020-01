Paola Di Benedetto: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram

Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip. E pare già abbastanza nella carriera di Paola Di Benedetto, modella e influencer nata l’8 gennaio 1995 e che festeggerà i suoi primi 25 anni direttamente nella casa più spiata d’Italia e non nella sua Vicenza dove è nata.

Di lei non è dato sapere molto, anche se è stata una delle splendide Madre natura di Ciao Darwin, il programma cult di Mediaset ideato e condotto da Paolo Bonolis. Il resto, ovvero ciò che la mette al centro del gossip in questo periodo è una storia d’amore con un cantante amatissimo dai giovani.

LEGGI ANCHE: Aida Nizar ha detto no al Grande Fratello VIP: ecco perché.

Paola è, infatti, fidanzata con Federico Rossi del duo Benji e Fede. In passato è stata legata al calciatore Matteo Gentili e a Francesco Monte. Su quest’ultimo l’anno scorso ha detto: «Non credo mi abbia mai amata e penso non sia stato del tutto sincero con me. Se rifarei tutto? No! Non lo voglio vedere né sentire. Mi spiace anche aver cambiato il mio percorso dentro L’Isola. Avrei giocato e invece ho amato e per fretta di tornare in Italia da lui mi sono autoeliminata. Questa è la verità, sia chiaro».

Per i curiosi dei dettagli, Paola ha tatuato una farfalla sotto la schiena, subito dopo il collo.

Sembra una donna da relity Paola, che ha partecipato sia al Grande Fratello ‘nip’, ovvero degli sconosciuti, sia all’Isola dei Famosi. È stata anche opinionista a Mai dire talk con la Gialappa’s band.

Tra gli ex di Paola Di Benedetto va anche annoverato Matteo Gentili, ex concorrente del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Walter Nudo ha una nuova fidanzata: si chiama Roberta. Cosa si sa su di lei.

Su Instagram Paola Di Benedetto ha oltre un milione e 200mila follower. Emerge che legge molti libri d’autore. O almeno dovrebbe. E di questi tempi non è poco: www.instagram.com/paodb/.

LEGGI ANCHE: Mangiare le mandorle fa ingrassare? Ecco la quantità giusta.