Paola e Chiara di nuovo insieme? Ecco qual è la verità

Parla Paola Iezzi, la sorella di Chiara. Ovvero Paola e Chiara. Per intenderci, quella delle due con i capelli scuri. E ha parlato a Radiouno a I Lunatici, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E della sorella non ha detto cose splendide ma neanche terribili. È che la possibilità di rivederle insieme sarà complicata. Ma, forse, una buonda potrà essere sostituita da un’altra bionda: Myss Keta.

E così Paola ha detto: «Paola e Chiara sono durate 17 anni, un periodo lungo per un sodalizio artistico. Abbiamo tirato fuori un sacco di hit e fatto ballare un sacco di gente. Abbiamo fatto video sempre molto curati, dato un’immagine precisa alla nostra iconografia e tutto questo è rimasto. Paola e Chiara hanno esaurito il loro percorso e le loro cose da dire. Chiara oggi è un’attrice, ama questo nuovo lavoro e questo nuovo percorso. Quando una persona ha voglia di fare altro nella vita bisogna anche accettarlo».

«Noi siamo sorelle e ci vogliamo bene – ha aggiunto – Ho una strada davanti a me, ho un passato glorioso con mia sorella, le nostre canzoni hanno fatto ballare e cantare un sacco di italiani e sono arrivate anche all’estero. Vado avanti, i pezzi che abbiamo fatto sono una benedizione assoluta, mi diverto a ricantarli e mi piace l’idea che quei pezzi siano rimasti. Mi ricordo che quando abbiamo scritto determinati pezzi ci guardavamo e dicevamo che erano una bomba. Nel caso di ‘Amici come prima’ quando l’abbiamo finito di scrivere abbiamo pensato questo va a Sanremo e vince. Ed è andata esattamente così».

LEGGI ANCHE: Marco Masini: “Mi dicevano che porto sfortuna”.

E ha aggiunto: «È uscito da qualche giorno un inedito con Miss Keta, Ltm. Ci siamo incontrate per caso in un locale, lei faceva un featuring, io ero andata a vedere la serata, l’ho vista, mi sono presentata. È passato quasi un anno. Ero un po’ intimorita, lei ha sempre il volto coperto, mi sono presentata e lei mi ha detto che sapeva tutte le canzoni. È stato un incontro carino, ci siamo scambiate il numero, è nata una simpatia e le ho chiesto se aveva voglia di collaborare per fare qualcosa insieme».

LEGGI ANCHE: Lo smartphone fa male alla nostra salute?

Ognuna per la sua strada, quindi. Paola in ogni caso continua a lavorare. Il 10 giugno dello scorso anno ha pubblicato il singolo Gli occhi del perdono, contenuto in un EP con la versione in spagnolo del brano, tre remix e una versione solista 2019 chitarra, sax e voce di Festival. Il brano è scritto da Paola Iezzi con Andrea Mariano ed Emiliano Pepe. Nello stesso mese, è la madrina Bologna Pride assieme a Myss Keta, con la quale partecipa al video musicale della canzone Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto, pubblicato il 18 ottobre.

LEGGI ANCHE: Perché ho sonno? Tutte le cause e quando preoccuparsi.