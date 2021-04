Paola Turani in dolce attesa, chi è il padre?

Paola Turani è in dolce attesa.

Il padre del nascituro è Riccardo Serpellini.

Paola Turani è incinta: la modella e influencer ha annunciato la gravidanza su Instagram, con un post che la vede ritratta assieme al marito Riccardo Serpellini e ai loro dolcissimi cani, Nadine e Gnomo.

Scopriamo chi è il marito della bellissima star social nonché il padre del bimbo o della bimba che, come è chiaro sia dal post sia dalle Stories pubblicate in questi anni, hanno atteso per tanto tempo.

Quanti anni ha il marito di Paola Turani?

Riccardo Serpellini, conosciuto dai follower di Paola Turani con il nomignolo di Serpella, è nato il 29 agosto 1973. Ciò significa che nel 2021 compie 48 anni, 14 più della consorte.

Che lavoro fa?

Il marito di Paola Turani è un imprenditore e lavora nel campo della pubblicità e del marketing.

Rapporto con Paola Turani

Paola Turani e Riccardo Serpellini si conoscono da quando lei aveva 18 anni. La scintilla, come rivelato dalla modella stessa nel corso di un’intervista a Il Giornale, è scoccata diverso tempo dopo, quando lei gli ha regalato un quadro per la sua casa appena ristrutturata.

Nel luglio 2019, poco più di un anno dopo una romantica proposta in mezzo ai campi di lavanda in Provenza, sono arrivate le nozze, con Tomaso Trussardi, grande amico dello sposo, tra i testimoni.

Instagram

Riccardo Serpellini ha un account Instagram dove è seguito da oltre 117mila persone.

