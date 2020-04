Paolo Bonolis diventerà nonno in autunno: la figlia Martina Anne Bonolis è infatti in attesa del suo primo figlio, che nascerà a settembre.

La rivelazione su Instagram

La figlia di Paolo Bonolis, che si è sposata lo scorso autunno con il comico Tito Garza, ha annunciato di essere in dolce attesa con un post su Instagram che la vede indossare una salopette da futura mamma.

Wearing MATERNITY OVERALLS because Baby Garza is due in September and because I’m a pregnant farmer. Congratulations to @titogramza for knocking me up. Great work!

Queste le parole scelte dalla secondogenita del celebre conduttore per annunciare il lieto evento! Martina, che vive negli Stati Uniti, è nata dalla relazione tra Paolo Bonolis e la sua prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller. I due sono genitori anche di Stefano, che si è sposato, come la sorella, lo scorso autunno.

Martina Bonolis, che è cresciuta a Long Island con la madre – il matrimonio tra la Zoeller e Bonolis è finito nel 1988 – ha frequentato un master in psicologia clinica presso la Columbia University. Seguendo l’amore per il teatro, ha poi lavorato come apprendista presso l’Actors Theatre di Louisville, maturando professionalmente al fianco di alcuni celebri registi teatrali. Oggi è lei stessa a svolgere questa professione a New York ed è molto apprezzata per il suo talento.

La reazione di Paolo Bonolis

Per ora il futuro nonno non ha rilasciato nessun commento ufficiale in merito. Paolo Bonolis, che sta trascorrendo la quarantena con la moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli Davide, Silvia e Adele, comunica con i suoi fan su Instagram parlando soprattutto dei suoi nuovi progetti televisivi. Non resta che attendere per scoprire le sue prime dichiarazioni ufficiali relative all’arrivo del primo nipotino!

