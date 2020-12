Paolo Brosio: l’audio shock della fidanzata Maria Laura De Vitis

Paolo Brosio è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. Il giornalista, che è da diverse settimane uscito dalla casa del GF Vip 5, è tornato negli studi di Live – Non è la D’Urso per difendere la sua storia d’amore con la giovane modella Maria Laura De Vitis, al suo fianco da qualche mese.

L’audio shock della De Vitis

Dopo le voci di tradimento da parte della De Vitis – l’imprenditore lombardo Diego Granese ha affermato di aver baciato la giovane modella durante la permanenza di Brosio nella casa – ora si parla di un audio nel quale Maria Laura ammetterebbe di aver iniziato la storia con Brosio solo per arrivare al successo.

Nello studio della conduttrice napoletana, Brosio ha affermato di essere al corrente dell’esistenza dell’audio ma di non aver intenzione di ascoltarlo in quanto non gli interessa. Come si è difesa Maria Laura? La giovane ha affermato che l’audio è stato estrapolato da una chiamata registrata da Granese che, a suo dire, dopo la segnalazione da parte dei paparazzi ha iniziato a chiamarla per chiedere informazioni.

Questa sua cosa non mi convinceva, aveva secondi fini. Così ho deciso di rispondere con il mio agente in vivavoce alle sue telefonate. Ho deciso di fare la talpa per capire dove voleva andare a parare. Quando mi ha chiesto se avessi voluto una storia finta con lui sono stata al gioco.

Queste le parole di Maria Laura che, nello studio di Barbara D’Urso, ha visto il suo compagno affermare ancora una volta di nutrire la più assoluta fiducia nei suoi confronti.

