Paolo Ciavarro: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram

Un bello, figlio di due bellissimi attori, che si conquista così il diritto di partecipare al Grande Fratello Vip. Ha 29 anni ed è figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, che nella vita fa il condutore televisivo e prende così il posto di mamma che nel 2018 aveva partecipato lei al reality show.

Anche lui non è un vergine dei reality, visto che col padre aveva partecipato a Pechino Express, in onda dal 2012 su Rai 2, adattamento del format belga-olandese Peking Express creato da Ludo Poppe.

Una carta che gli ha permesso così di entrare nelle grazie di Mediaset ed essere tra i protagonisti di Forum e della conduzione del day time di Amici di Maria De Filippi.

È nato il 22 ottobre del 1991 ed è laureato in laurea in Economics and Business all’Università LUISS di Roma. Soldi nello studio ‘buttati’, a quanto pare, visto che il ragazzo poi si è dato più allo show business che all’economic business.

È fidanzato con Alicia Bosco, estranea al mondo dello spettacolo.

Sui suoi hater ha detto: «Mi danno del raccomandato. Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di…’».

Dal suo profilo Instagram da oltre 100mila follower appare un ragazzo molto legato ai suoi genitori. Per seguirlo basta andare qui: www.instagram.com/paolociavarro.

