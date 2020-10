Paolo Fox è stato ricoverato in ospedale. A chiarire la situazione in merito alle sue condizioni ci ha pensato l’astrologo stesso, volto de I Fatti Vostri. In diretta televisiva, ha infatti ringraziato il personale del pronto soccorso dell’Ospedale di Feltre.

Cosa è successo a Paolo Fox?

Paolo Fox, come ricordato da Giancarlo Magalli stesso nel momento in cui l’astrologo romano non si è presentato in studio per dare le previsioni dell’oroscopo, ha avuto una colica renale. Nello specifico, il conduttore si era rivolto alle “ammiratrici di Paolo Fox”, definendole “disperate” per l’assenza dell’astrologo.

Come sopra ricordato, la situazione si è risolta per il meglio. Fox, archiviata la brutta avventura della colica, è tornato nello studio del programma di Rai 2, descrivendo con l’espressione “grande preparazione e grande umanità” la sua esperienza di paziente del presidio ospedaliero Santa Maria del Prato e del Pronto Soccorso di Feltre, i cui professionisti si sono occupati di lui a seguito di un malore.

