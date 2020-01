Questa sera tornerà nei nostri schermi l’attesissimo programma su Italia1 La Pupa e il Secchione e viceversa, presentato dall’attore, regista e conduttore televisivo Paolo Ruffini. Iniziano già a girare delle indiscrezioni, secondo le quali una Pupa sarebbe stata esclusa dal programma, in quanto ha avuto un fugace flirt proprio con il conduttore. Il rapporto incriminato, risalirebbe esattamente al periodo in cui Paolo Ruffini era fidanzato con la bella Diana Del Bufalo.

Chi l’aspirante ‘Pupa’?

Scopriamo, intanto, chi è la ragazza misteriosa che avrebbe voluto partecipare al programma televisivo. Si chiama Vanya Stone, una talentuosa romana di 30 anni che nella vita fa la tatuatrice. Abbiamo già sentito parlare di lei in una intervista rilasciata al settimanale Grazia, dichiarando di aver subito delle molestie dal regista Fausto Brizzi. La mancanza di prove però non le ha permesso di procedere con le accuse.

Di cosa accusa Paolo Ruffini?

Adesso attraverso le stories di Instagram, la Stone sta additando Paolo Ruffini di non averle dato la possibilità di partecipare al programma. Era tutto pronto per interpretare il ruolo della Pupa ma all’ultimo momento, è stata scartata. Ecco le sue parole:

«Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui».

La presunta silurata della trasmissione La Pupa e il Secchione e viceversa rincara le dose e continua ad accusare il noto conduttore attraverso le sue stories di Instagram. Aggiunge anche un particolare abbastanza piccante sul rapporto con Paolo Ruffini. Inoltre, si giustifica affermando di non aver pubblicato le stories per farsi pubblicita: «Sì, ora cominciate con la solita cag**a ‘ti vuoi fare pubblicità’ non mi tocca proprio Male non fare, paura non avere».

Paolo Ruffini cosa dice in sua difesa?

Paolo Ruffini non ha ancora detto nulla in proposito. Lo showman, frontman di Colorado, ha appena concluso la sua relazione con Diana del Bufalo. Sono recenti le sue parole in merito alla fine del suo rapporto con Diana: «Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi».

