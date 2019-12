Paolo Ruffini in lacrime dalla Toffanin: “Vederla soffrire mi fa male”

Cantava Riccardo Cocciante. «Quando finisce un amore così…Ti senti un nodo nella gola. Ti senti un buco nello stomaco. Ti senti vuoto nella testa».

Paolo Ruffini rompe il silenzio dopo l’annuncio della rottura con Diana Del Bufalo e lo fa nello studio di Verissimo. Il comico ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin in cui ha parlato dei motivi dell’addio all’ex star di Amici con cui ha vissuto una lunga relazione.

La coppia, legata per quattro anni, si è lasciata fra lacrime e rimpianti. A svelarlo è stata Diana che ha pubblicato su Instagram un post piuttosto duro nei confronti dell’ex, svelando di aver provato a cambiarlo, ma di non esserci riuscita e parlando apertamente di «rabbia e risentimento».

«Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace – ha confessato Ruffini a Silvia Toffanin, parlando di Diana -. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male».

La storia fra i due era nata nel 2015 sul palco di Colorado ed era continuata lontano dai riflettori. «Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia – ha spiegato il comico -. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa».

Ruffini ha poi risposto a Silvia Toffanin che le ha chiesto se con la Del Bufalo potrebbe esserci un ritorno di fiamma. «Credo che il suo sia un dolore che mette il punto – ha detto -. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo».

Infine, Ruffini ha fatto un bilancio del suo 2019. «Quest’anno è stato importante – ha raccontato -. Finisco l’anno in modo più solitario, nostalgico e malinconico, ma con una consapevolezza. Sto cercando di evolvermi, di imparare ad essere un pochino più morigerato. Bisogna accettarsi, non si può essere sempre perfetti, la vita è fatta di difetti».

Quella di oggi di Verissimo sarà una puntata ricchissima di ospiti. A partire dai super opinionisti del prossimo Gf Vip 4: Wanda Nara e Pupo. Per la prima volta a “Verissimo” anche Rita Rusic, tra i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Per la loro prima intervista di coppia in tv, saranno in studio Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. E ancora, ospite Alessandra Amoroso, protagonista il 23 dicembre su Italia1 dell’’Amoroso Day’ che celebra i suoi 10 anni di carriera. Infine il racconto doloroso di Aida Yespica.