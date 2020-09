View this post on Instagram

EN: The Sorrowful Virgin whose pierced heart mourned the death of Jesus now grieves for the sufferings of the crucified poor and for the creatures of this world laid waste by human power. #SeasonOfCreation #tb PT: A Virgem das Dores que chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. #TempoDaCriação ES: La Virgen Dolorosa, que lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo exterminadas por el poder humano. #TiempoDeLaCreación IT: La Vergine Addolorata, che pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano. #TempoDelCreato FR: La Vierge affligée, qui, le cœur transpercé, a pleuré la mort de Jésus, compatit maintenant à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. #TempsDeLaCréation DE: Wie Maria mit durchbohrtem Herzen den Tod Jesu beweinte, so fühlt sie jetzt Mitleid mit den Armen, die ein schweres Kreuz zu tragen haben, und mit den Geschöpfen, die durch menschliche Macht zugrunde gerichtet werden. #ZeitfürdieSchöpfung PL: Matka Bolesna, która płakała z przebitym sercem nad śmiercią Jezusa, teraz ogarnia współczuciem cierpienia ubogich ukrzyżowanych i stworzenia na całym świecie niszczone przez ludzką władzę. #CzasDlaStworzenia