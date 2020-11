Papa Francesco: il like alla foto Instagram della modella brasiliana

Sta facendo il giro del web italiano, a seguito di una segnalazione da parte del sito Dagospia, una gaffe che coinvolge niente meno che il profilo Instagram di Papa Francesco.

Il like incriminato

A scatenare la bufera è stato nello specifico un like messo a una foto della modella brasiliana Natalia Garibotto – un’istantanea in cui la giovane appare in divisa da scolaretta sexy – da parte dell’account del Pontefice (che chiaramente non è gestito da lui personalmente).

Il like è stato rimosso subito, ma il sito diretto e fondato da Roberto D’Agostino è riuscito a scovare lo screen che, ribadiamo, certamente non arriva dal dito pontificio. Nel frattempo, mentre ci si fa domande sui rimbrotti che verranno rivolti a chi si è lasciato scappare l’incauto apprezzamento, la modella carioca, protagonista di una gaffe social già virale nel Paese latino, ha replicato su Twitter con la frase At least I’m going to heaven – traducibile con “Almeno andrò in paradiso” – e condividendo lo screen del like pubblicato sull’account social della media agency Bartool Sports, da cui la notizia è partita.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

