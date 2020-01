Paris Hilton si è fidanzata e lo ha presentato ai Golden Globe: ecco chi è

Paris la diva, Paris l’imprenditrice, Paris la campionessa del gossip, Paris la protagonista del video di se$$o più cliccato della storia di Internet. E ora? Paris Hilton ha un nuovo fidanzato.

E questa volta sembra la volta buona per convolare a giuste e regolari nozze. Il fortunato si chiama Carter Reum ed è stato messo lì in bella mostra da Paris, sotto le forche caudine dei fotografi e dei giornalisti del gossip nel corso degli ultimi Golden Globe.

La ragazza ha agito giocando in casa, visto che tutta l’azione mediatica è stata compiuta all’interno del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. Insomma, quegli hotel che dovrebbero essere suoi se la famiglia anni fa non l’avesse messa ‘sotto controllo’ per le sue stranezze.

LEGGI ANCHE: Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek.

La scelta del momento non è stata casuale perché Paris, per fare conoscere la sua nuova fiamma ai big del mondo dell’imprenditoria e della recitazione, ha scelto l’after party, ovvero il momento di maggiore affollamento della manifestazione.

I due in comune hanno l’età, 38 anni, e se lei non si capisce bene cosa fa, a parte essere creatrice di autogossip da almeno una quindicina d’anni, di lui sappiamo che è un imprenditore laureato alla Columbia University e all’Harvard Business School, ha fondato la compagnia M13 e, assieme al fratello Courtney, un’azienda che produce liquori premium, la VEEV Spirits.

Il nuovo mister quasi Hilton è anche uno scrittore di marketing di successo e un punto di riferimento per chi vuole farsi da solo. Al punto che ha scritto un libro di consigli per chi vuole fare soldi intitolato Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches. Inutile che cercate il libro in italiano, ancora non è stato tradotto, però lo potete recuperare comodamente su Amazon.

LEGGI ANCHE: Dichiarazione dei Redditi infedele, si rischia il carcere.

Ma i due come si sono conosciuti? Come accade sempre, con tutti noi. Attraverso un’amica. E chi è la migliore amica di Paris Hilton? Semplicemente l’attrice Gwyneth Paltrow. Insomma, cose non da poco. Ed è proprio vero che chi trova, in questo caso ‘un amica’, trova un tesoro. E una vera fonte di tranquillità per Paris sembra essere questo nuovo fidanzato. I bene informati dicono che la Hilton non era così tranquilla da anni e che pensa di fare presto un bambini. Sarà vero? A 38 anni è arrivata la ragione? Buon per lei e male per tutti noi amanti del gossip, che perderemo una fonte sicura di scandalo.

LEGGI ANCHE: Fegato ingrossato: cosa mangiare e cosa evitare.