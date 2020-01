Sanremo 2020, Arisa: “Ecco perché Amadeus mi ha escluso dal Festival”

Eliminata dal talent Il cantante mascherato, non accettata al Festival di Sanremo. Definitivamente dimenticata a X Factor. Decisamente non è un bel periodo per Arisa, la cantanteche in questo periodo è sempre in televisione ma con alterne fortune. Intanto, Arisa si accoda a coloro che si lamentano per essere state escluse dai cantanti in gara a Sanremo. E dopo Marcella Bella, ecco toccare a lei parlando di Amadeus.

«Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione. Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mi ma pazienza. Io mi vivo la vita, sono felicissima. E non ho risentimenti. Ho calcato il palcoscenico dell’Ariston per nove volte, vincendone due. Trovo giusto lasciare spazio ad altri e stimo da sempre Amadeus. Gli auguro un grande Sanremo».

LEGGI ANCHE: Qual è la malattia di Arisa? La confessione su Instagram.

Una scusa che appare banale, visto che una notevole parte delle canzoni parla di famiglia. Arisa dovrebbe fare ascoltare la canzone in modo tale che il pubblico possa decidere se la sua fosse o no una bella canzone. Coinvolgere in questa situazione anche Giordana Angi, appare poi notevolmente una caduta di stile che da una persona che ha partecipato 9 volte al Festival, vincendo due volte il premio principale dell’Ariston, non ci aspettavamo.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, Sabrina Salerno: “Sono pronta”.