Parlamentare della Lega positivo al Covid-19, “passerà anche questa”

«Cari amici sono a comunicare che circa un ora fa la Asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus. Passerà anche questa».

Così, sul suo profilo Facebook, Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del partito nel Lazio.

Si tratta del secondo parlamentare che oggi ha annunciato la propria positività al virus. La prima era stata Beatrice Lorenzin, deputata del Partito Democratico ed ex ministro della Salute.

Ma per Matteo Salvini, leader della Lega non c’è la necessità «del rinnovo dello stato di emergenza. Non è una scelta sanitaria ma una scelta politica». Così l’ex vicepremier durante una conferenza stampa a Genova.

Salvini, poi, si è detto «assolutamente contrario alla chiusura di attività economiche. I governatori della Lega cortesemente ed educatamente diranno no. Tornare indietro sarebbe un segnale devastante».

Tuttavia, a proposito delle nuove misure contenute nel prossimo DPCM, fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che «on c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco».

LEGGI ANCHE: Il giornalista Massimo Giannini positivo al Covid-19.