Parmigiana perfetta: i segreti di Cannavacciuolo

La parmigiana di melanzane è un piatto tipico della cucina italiana, molto amato e molto gustoso che ha come ingrediente principale le melanzane. Ma quali sono i trucchi per realizzare al meglio questo piatto delizioso? Ecco svelati i segreti dello chef Antonino Cannavacciuolo per creare la parmigiana perfetta.

Un requisito fondamentale delle melanzane è la loro frittura, il che rende il piatto non molto dietetico ma allo stesso tempo la sua bontà ti farà fare uno strappo alla regola. Insieme alle melanzane sono presenti la salsa di pomodoro e il formaggio. Le ricette sono molteplici e anche le varianti: esistono quelle vegane, quelle a base di zucchine, per chi non ama le melanzane e tanti altri tipi.

La parmigiana ha la caratteristica di poter essere gustata calda ma anche fredda. Questo aspetto la rende perfetta anche per la stagione estiva, in modo che venga preparata prima e gustata successivamente, lontano dal calore dei fornelli. Può essere un ottimo spuntino da portare ad un picnic o al mare o in montagna.

Quali sono i segreti di Cannavacciuolo

Nonostante le tante ricette e i consigli su questo piatto, avere delle dritte da uno chef così di tendenza come Cannavacciuolo, di certo non dispiace. La ricetta tipica napoletana della parmigiana ha come protagonista indiscusso le melanzane dorate e fritte. Bisogna come prima cosa tagliarle a fette sottili, passarle nella pastella di uovo, sale, pepe e olio. Dopo vanno impanate nella farina e fritte nell’olio di arachidi.

Un aspetto importante è quello di farle riposare, dopo averle condite con un po’ di sale, in uno scolapasta per un’ora circa, in modo da eliminare l’acqua in eccesso. Grazie a questo passaggio le melanzane riusciranno ad ottenere la croccantezza perfetta durante la cottura, conferendo la giusta consistenza a tutto il piatto.

Infine, dopo averle fritte, è fondamentale andare ad asciugarle con della carta assorbente, per rimuovere tutto l’olio in eccesso. Senza questo passaggio, il piatto può risultare troppo unto e con un sapore troppo forte. Prova a preparare la perfetta parmigiana seguendo questi consigli!