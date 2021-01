Partito Gay contro Boldi e De Sica: “scene offensive per far ridere” (VIDEO)

«Il duetto Boldi – De Sica, nel film In Vacanza su Marte, torna a fare scenette offensive per fare ridere. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay; di come non se ne vedevano dagli anni ’70. Ci chiediamo se nell’ambiente dello spettacolo così come nel nostro Paese sia davvero ancora necessario, per far ridere, usare scenette di questo tipo. Pertanto suggeriamo alle piattaforme che lo stanno distribuendo come Sky, Amazon Prime, Apple TV, Tim.Vision e altre, di poter almeno avvisare le persone prima della visione del film con una sigla (come fanno già molte altre piattaforme): ‘Il film potrebbe contenere scene offensive e non rispettose per la comunita’ Lesbica, Gay, Bisessuale e Trans (Lgtb+)”».

Così Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

Marrazzo ha aggiunto: «Ormai non è più tempo per reti televisive come Sky, Prime Video o la stessa Rai (ricordiamo ad esempio la triste parodia andata in onda nel programma Detto Fatto che mostrava come una donna dovrebbe fare la spesa, oggi: in maniera sexy) non possono davvero permetterselo. Chiediamo invece che vengano ascoltate le proposte di temi più inclusivi e positivi sui temi delle differenze per non restare il fanalino di coda sui diritti in Europa».

