Pasquale Laricchia: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram

Prepariamo le bottiglie da stappare. Perché Pasquale Laricchia sta per tornare nella casa del Grande Fratello. Questa volta nel ruolo di Vip, con tanti altri ex concorrenti che, come lui, hanno fatto la fortuna del reality show per antonomasia.

Pasquale, con Victoria Pennington, è stato il primo esempio di fidanzati ufficiali entrati dentro la casa più spiata d’Italia, nell’edizione numero tre vinta da Floriana Secondi. Il pugliese, nato a Bari il 14 agosto 1972, scelse di partecipare al GF per dimostrare «che si può raggiungere, con impegno e sacrificio, ogni obiettivo che ci si pone», come si legge sul sito ufficiale.

Se lei, con cui si è separato, è scomparsa (è tornata in America e ha sposato l’imprenditore Sam Bryan), del pugliese personal trainer verace sono rimaste numerose immagini iconiche, frasi da tormentone e imitazioni come quella di Fabio De Luigi con la Gialappa’s Band.

Pasquale Laricchia in questi anni ha coronato il suo sogno giovanile, lavorando come dj e speaker a Radio Studio Più. «Conduco un programma insieme al mio collega Frankie Gada – ha rivelato Laricchia – e si chiama ironicamente J So Fort, Io sono forte», lo slogan che l’aveva reso popolarissimo 15 anni fa. Ciò perché il pugliese è un grande appassionato di musica, come raccontato di recente in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più:« Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!».

Oggi, inoltre, il barese dagli occhi azzurri e capelli biondi, alto un metro e ottanta centimetri, è spesso ospite dei programmi televisivi di Barbara D’Urso.

E ora attendiamo che dica «Si è rooooott» e le sue ‘perle’ di saggezza. Ed è anche tempo ora di arricchire il suo profilo Instagram che, al momento, ha poco più di mille e trecento follower: www.instagram.com/pasqualelaricchia72.

