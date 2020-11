“Sono disposta a passare il lockdown con chi mi darà un milione di euro”: la proposta scioccante arriva dall’influencer Paola Saulino, forte di un profilo Instagram con oltre 1,2 milioni di follower. La donna ha definito la cifra proposta “una somma adeguata”, sottolineando che si tratta dell’equivalente di una casa nel centro di Roma.

La proposta in radio

Trentuno anni, la Saulino ha lanciato la sua proposta nel corso di una trasmissione radiofonica. Parliamo per la precisione del programma La Radiazza, condotto da Gianni Simioli su Radio Marte. L’influencer è stata molto chiara in merito alla cifra che ha intenzione di accettare.

Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su. Più dura il lockdown, più la cifra sale. Cercare di raggiungere il benessere psicofisico alimentando la mente e lo spirito, magari seguendo un bel corso motivazionale su YouTube. Oppure impiegare questo tempo per leggere e imparare.

Alle possibili accuse di mercificazione del proprio corpo, la Saulino ha risposto con altrettanta chiarezza.

Il fatto che ci sia un accordo in cui le due parti effettuano uno scambio, sesso per ottenere soldi o viceversa, metta subito in chiaro che oltre quel confine non si può andare, non ci deve essere alcun coinvolgimento sentimentale.

Quali sono state le reazioni? Come rivelato da lei stessa sui social, è arrivata una proposta da mezzo milione di euro. Lei, però, non ha intenzione di accettare.

