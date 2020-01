Pasta con crema di broccoli: ricetta gustosa e facile da preparare

O li ami o li odi..non si capisce perché dividono spesso le tavole delle famiglie. Sarà per il loro odore intenso, dato dalla presenza, in minima quantità, dello zolfo, o per la loro consistenza, un po “grezza” al palato eppure sono un concentrato di elementi nutritivi di cui bisognerebbe farne scorta durante la stagione invernale.

Proprietà del broccolo

E’ importantissimo nella prevenzione contro le cellule cancerogene, grazie al sulforafano, una sostanza che ne impedisce il loro sviluppo. Nell’antichità il broccolo era, addirittura, considerato sacro in quanto utilizzato per curare diverse malattie.

E’ indicato per rafforzare le difese immunitarie e per combattere l’Helicobacter pylori, il batterio responsabile di gastriti e ulcere.

Ottimo disintossicante, combatte la ritenzione idrica, ed è ipocalorico perciò non manca nelle diete dimagranti. Inoltre aiuta in situazioni di asma in quanto, secondo studi americani, riduce le affezioni polmonari, e dunque, respiratorie.

Quindi, perché privarsene quando la natura ci offre dei preziosi alimenti?

Cucinare i Broccoli

Consiglio n.1: proprio per non alterare i benefici del broccolo bisognerebbe cuocerli a vapore, ma anche lessato andrà bene purché non si superino i 10/15 max minuti di cottura.

Consiglio n.2: per ovviare all’odore prepotente emanato durante la cottura, aggiungere qualche fetta di limone nell’acqua oppure, sul coperchio del tegame, si può adagiare un batuffolo di cotone idrofilo impregnato di aceto bianco.

Provare per credere!

Ricetta Pasta con Crema di Broccoli

Oggi vi proponiamo un primo piatto dal gusto straordinario, grazie alla cremosità rilasciata dal broccolo, mantecato con la pasta.

Ingredienti:

pasta (corta o lunga secondo piacimento)

broccolo

cipolla

aglio

olio q.b

sale q.b

pepe q.b

parmigiano grattugiato

Prima cosa lavate, sotto acqua corrente, le cimette del broccolo tagliate dalla parte del tronco più duro. Non eliminate del tutto la base perché aiuta nella riuscita della ricetta, essendo più burrosa. Successivamente lessate il broccolo per 10/15 minuti in abbondante acqua salata.

Nel frattempo, fate un soffritto di cipolla e aglio (quest’ultimo lasciatelo sano così da essere tolto prima di incorporare la pasta). Versateci, una volta pronta la vostra base, il broccolo cotto e fatelo insaporire. Aggiustate di sale, se necessario. Spegnete e mettete da parte.

Cuocete la pasta nel brodo di cottura dell’ortaggio, così non verranno del tutto eliminate le sostanze rilasciate in cottura.

Una volta scaduto il tempo, trasferite la pasta nella padella insieme al condimento e mantecate per 1/2 minuti, a fuoco basso, aggiungendo poca acqua di cottura. Aspettate che si formi una sorta di crema naturale. Un altro filo d’olio non guasta.

Infine, mettete una bella manciata di parmigiano grattugiato e una spolverata di pepe.

Gustate ad occhi chiusi questa meraviglia.

