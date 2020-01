Pasta con crema di zucchine: ricetta facile e veloce da preparare

Le zucchine sono un ortaggio molto amato sia dai grandi che dai più piccoli. Sono ricche d’acqua e contengono poche calorie: ecco perché sono spesso consigliate nelle diete e nelle ricette light. La zucchina può essere servita in vari modi: cruda, fritta, cotta al vapore, lessata o grigliata. Non importa quale metodo di cottura si scelga, la zucchina è perfetta e gustosa in ogni sua forma.

Proprietà della Zucchina

Pochissimi grassi, poche calorie e pochi zuccheri fanno sì che i piatti a base di zucchine siano altamente digeribili. Le zucchine sono ricche di potassio, vitamina A, C e acido folico ma anche fosforo, calcio, ferro e manganese. Consigliate a coloro che soffrono di problemi intestinali e suggerite anche a scopo diuretico.

Ricetta Pasta con Crema di Zucchine

La ricetta che vogliamo consigliarvi riguarda un primo piatto davvero gustoso e cremoso a base delle nostre amate zucchine.

Ingredienti:

zucchine genovesi

olio d’oliva q.b.

basilico e menta

aglio

sale e pepe q.b.

formaggio grattugiato

pasta (corta o lunga secondo piacimento)

Come avete notato, servono davvero pochissimi ingredienti per preparare questo primo piatto delizioso. Per prima cosa spuntiamo e laviamo le zucchine. In seguito, tagliamole per lungo in 4 parti e infine tagliamole a piccoli pezzi.

In una padella cospargiamo dell’olio d’oliva extravergine insieme ad uno spicchio d’aglio. Attendiamo che il tutto inizi a soffriggere e aggiungiamo le nostre zucchine tagliate precedentemente.

Aggiungiamo del sale e qualche cucchiaio d’acqua calda e procediamo a coprire il tutto con un coperchio. Le zucchine in questo modo inizieranno ad ammorbidirsi. Attendiamo 5/6 minuti e togliamo la padella dal fuoco.

Adesso dobbiamo far diventare le nostre zucchine una morbida crema vellutata. Per ottenere ciò basterà usare un mixer ad immersione. Frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema. A nostro piacimento, possiamo aggiungere anche delle foglie di menta o basilico per rendere ulteriormente profumato il nostro piatto.

Riversiamo il tutto nella padella e scoliamo la pasta due minuti prima del tempo di cottura indicato. Adesso aggiungiamo la pasta nella padella insieme alla crema e facciamo saltare il tutto con fiamma medio/alta per fare amalgamare bene il tutto.

Aggiungete olio d’oliva e qualche cucchiaio di formaggi grattugiato. Et voilà. La pasta con crema di zucchine è servita.

