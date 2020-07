Pasta con fave e piselli: una bontà mediterranea, la ricetta

Colori vivaci e gusto intenso per un contatto davvero ravvicinato con la natura e con i sapori della terra. Esattamente come si faceva ai tempi dei nostri nonni. Queste le caratteristiche, se vogliamo anche un po’ poetiche, che rendono speciale un piatto tipicamente mediterraneo: stiamo parlando della squisita pasta con fave e piselli.

Si tratta di una pietanza piuttosto leggera, adatta anche a chi non rinuncia alle bontà della tavola con un occhio alla linea. Un piatto che si trova nell’elenco delle pietanze tipiche della primavera, così come dell’estate, di cui andiamo a vedere gli ingredienti per quattro persone:

300 g di spaghetti;

200 g di fave;

200 g di pisellini;

50 g di olio extravergine d’oliva;

50 g di pecorino grattugiato;

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Questo invece il procedimento per cucinare la pasta con fave e piselli. Dopo aver pulito le fave, mettiamo a scaldare l’acqua sulla pentola sino a portarla alla temperatura di ebollizione. Nel frattempo, scaldiamo l’olio di oliva in un pentolino, al cui interno andranno successivamente versate le fave e i piselli. Facciamo cuocere il tutto per 10 minuti. Una volta terminata la cottura aggiungete sale e pepe secondo il nostro gusto.

Mentre le fave e i piselli fanno il loro corso, mettiamo a cucinare gli spaghetti. La cottura dipenderà dalla qualità della pasta che utilizzeremo in linea di massima dovremmo stare sugli 8/9 minuti, così da averli al dente.

Terminata la cottura della pasta, aggiungiamo le fave e i piselli mescolando per amalgamare il tutto, così da ottenere una pietanza dal sapore intenso. Quindi impreziosiamo il piatto con una spolverata di pecorino grattugiato (senza esagerare) e serviamo la pasta calda per apprezzarne in pieno il gusto. A questo punto non ci resta che gustare la nostra porzione di pasta con fave e piselli. Buon appetito!