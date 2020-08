Pasta con il nero di seppia: la ricetta di una vera delizia di mare

Un primo piatto carico di sapore, dagli ingredienti semplici concessi dai nostri generosi mari. Diffuso, diffusissimo in Sicilia. Ma capace di conquistare anche i palati più fini di altre regioni del Sud e, in alcuni casi, anche quelli settentrionali che si affacciano sul Tirreno o, dall’altra parte, sull’Adriatico. La bontà del giorno è la pasta con il nero di seppia.

Una pietanza che in estate viene particolarmente apprezzata dai turisti che riempiono i ristoranti, ma anche da chi decide di fare un salto nelle pescherie vicino casa. Buona e semplice: questo il segreto della pasta con il nero di seppia. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti:

400 g di pasta (spaghetti o linguine);

Due seppie medie (con la sacca piena);

200 g di polpa di pomodoro;

Una cipolla;

Mezzo spicchio d’aglio (facoltativo);

Mezzo bicchiere di vino bianco;

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Peperoncino q.b.

Prezzemolo (facoltativo)

Piccolo consiglio: chiediamo in pescheria di mettere il nero a parte, così da non doverlo estrarre noi una volta a casa. La sacca che lo contiene, infatti, è molto delicata e non è semplicissimo aprirla senza perderne il contenuto.

LEGGI ANCHE: Linguine con cozze e vongole, bontà dai nostri mari: la ricetta

Andando alla preparazione. Una volta recuperato il condimento, tagliamo le seppie in piccole parti e mettiamole in una padella con un soffritto di cipolla, olio e aglio (quest’ultimo solo se gradito o in assenza di allergie o intolleranze). Facciamo rosolare per due minuti aggiungendo mezzo bicchiere di vino bianco.

Quindi versiamo la polpa di pomodoro, passata per bene, insieme a un pizzico di sale. Lasciamo cuocere per una decina di minuti, aggiungiamo il nero e mescoliamo per ottenere un vero e proprio sugo. Dopodiché andiamo a speziare il nostro sugo con un po’ di peperoncino.

Intanto occupiamoci della pasta, da scolare appena è perfettamente al dente. Non prima e non dopo. Una volta scolata, versiamo la pasta nella padella e amalgamiamo il tutto così da renderla ricca di condimento e carica di sapore. Disponiamo le porzioni e serviamo in tavola. Che bontà!