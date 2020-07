Pasta con il tonno: la ricetta per il salva cena estivo

La pasta con il tonno è un primo facile, veloce e gustoso. Inoltre è perfetto per una cena o un pranzo dell’ultimo minuto. Gli ingredienti non sono tanti, ma soprattutto sono reperibili in qualsiasi dispensa. Vediamo quali sono:

150 g di tonno in scatola;

450 g di pomodori pelati;

Mezza cipolla;

Prezzemolo e basilico q.b.;

Sale;

360 g di spaghetti (ma va bene anche la pasta corta).

Prima di tutto facciamo scolare il tonno ed eliminiamo così l’olio in eccesso tipico della conservazione in scatola. Dopodiché affettiamo la cipolla in maniera sottile e lasciamola appassire in una padella con un poco di olio e a fuoco lento.

Incorporiamo il tonno ben sfilacciato e facciamo insaporire per due minuti circa. Uniamo i pomodori pelati precedentemente schiacciati, saliamo e lasciamo cuocere per dieci minuti circa. Non dimentichiamo di mescolare ogni tanto con un cucchiaio di legno.

Nel frattempo cuociamo la pasta e, dopo averla scolata, aggiungiamola direttamente in padella. Pepiamo e facciamola saltare in padella per qualche minuto. Decoriamo con il basilico e il prezzemolo freschi.

Per un sapore meno intenso, sostituiamo l’aglio alla cipolla. In questo caso va messo in padella vestito ed eliminato prima di incorporare il tonno. I capperi, le olive e il peperoncino poi rendono tutto più gustoso. Non facciamo cuocere il tonno in padella per più di 5 minuti: è già lessato e rischia di asciugarsi e perdere la compattezza che lo caratterizza.

La versione della pasta con il tonno in bianco, può essere insaporita con succo di limone e il prezzemolo tritato: rappresenta il condimento ideale per un primo piatto estivo a regola d’arte.

Aggiungiamo il succo di limone all’impiattamento, se invece preferiamo la scorza grattugiata, incorporiamola al soffritto in fase di preparazione. Di versioni ce ne sono tante, noi abbiamo pensato di proporvene una completa ma facile da mettere in tavola.