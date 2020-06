Pasta fredda con pomodorini pesto e mozzarella: la ricetta

Con l’arrivo delle alte temperature estive i primi piatti freschi, gustosi e facili da preparare sono quelli che fanno al caso nostro. La pasta fredda con pomodorini pesto e mozzarella è un ottimo esempio. Ovviamente gli ingredienti possono variare in base ai gusti.

In questo caso, però, il pesto alla genovese e la mozzarella costituiscono un’accoppiata che conquista il mondo intero. Anche i palati più esigenti dei bambini. Si tratta, oltretutto, di un piatto versatile da poter portare in ufficio o al picnic domenicale con gli amici. Adesso, però, vediamo l’occorrente per quattro persone:

400 g di pasta corta (rigatoni, penne o fusilli sono perfetti);

200 g i pomodorini;

100 g di pesto alla genovese (fresco è il massimo, ma va bene anche in barattolo);

200 g di mozzarella;

Parmigiano grattugiato q.b.;

Olio extravergine di oliva q.b.;

Sale e origano q.b.

Prima di tutto facciamo bollire l’acqua per la pasta, che va scolata al dente, mi raccomando. Per bloccarne la cottura è sufficiente passarla sotto il getto dell’acqua fredda del rubinetto. Successivamente passiamola in una ciotola capiente e aggiungiamo un filo d’olio evo.

Mentre la pasta è sul fuoco, dedichiamoci a tagliare gli altri ingredienti: pomodorini e mozzarella a cubetti (la seconda va privata del liquido in eccesso). A questo punto possiamo unire il pesto alla genovese alla nostra pasta. Nel caso in cui dovesse essere troppo asciutta, aggiungiamo un altro po’ di olio.

A questo punto possiamo incorporare anche la verdura e il formaggio precedentemente tagliati. Mescoliamo il tutto con delicatezza e lasciamo riposare il tutto in frigorifero per almeno un paio di ore. Trascorso il tempo necessario, la nostra pasta fredda con pomodorini pesto e mozzarella è pronta per essere servita, previa spolverata di parmigiano grattugiato. Il risultato è assicurato: provare per credere.

